Moderne Filmstudios locken Hollywood nach Wien

Auch Krankenhaus und eine Pathologie vor Ort

Das Ergebnis: Jetzt haben in Simmering am Hafen zwei supermoderne Produktionshallen eröffnet. Die wurden in nur zwei Jahren Bauzeit nach internationalem Standard errichtet und setzen neue Maßstäbe in Österreich. Die schalldichten Hallen bieten auf 3000 jede Menge Spielraum für kreative Ideen und sind für Filmprojekte jeglicher Größe geeignet. Sogar eine Original-Spitalskulisse aus dem ehemaligen Krankenhaus Floridsdorf sowie eine Filmpathologie befinden sich auf dem Gelände.