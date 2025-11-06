Von Brauchtümern über Brettspiele bis zur Baumesse

Am Wochenende wird in OÖ ein buntes Potpourri geboten. Zum einen findet die von der „Krone“ präsentierte „Haus & Bau“ in Ried im Innkreis statt, zum anderen werden aber auch Brauchtümer wie der Leonhardiritt oder das Narrenwecken gepflegt. Wer gerne feinste Weine genießen möchte, der ist beim Weinfest in der PlusCity sowie beim Kabarett von Nina Hartmann in Leonding an der richtigen Adresse.