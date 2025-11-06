Vorteilswelt
Was ist los in OÖ?

Von Brauchtümern über Brettspiele bis zur Baumesse

Oberösterreich
06.11.2025 14:30
(Bild: Krone KREATIV/Horst Einöder, Alois Huemer (2))

Am Wochenende wird in OÖ ein buntes Potpourri geboten. Zum einen findet die von der „Krone“ präsentierte „Haus & Bau“ in Ried im Innkreis statt, zum anderen werden aber auch Brauchtümer wie der Leonhardiritt oder das Narrenwecken gepflegt. Wer gerne feinste Weine genießen möchte, der ist beim Weinfest in der PlusCity sowie beim Kabarett von Nina Hartmann in Leonding an der richtigen Adresse.

0 Kommentare
Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Mehr Oberösterreich
Glaube enorm wichtig
Gott ist auch bei der WM der Fels in der Brandung
Was ist los in OÖ?
Von Brauchtümern über Brettspiele bis zur Baumesse
Ernährungsbewusst
Regionalität ist jungen Oberösterreichern wichtig
Neuer, alter DJ-Ort
Beliebter Kultclub meldet sich nach Umbau zurück
Sparkurs soll enden
„Die Realität in den Spitälern ist alarmierend“
