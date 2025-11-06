Beliebter Kultclub meldet sich nach Umbau zurück

DJ-Pult wieder dort, wo es 18 Jahre lang war

„Im Club selbst wollten wir in erster Linie den Wohlfühlfaktor heben, haben das ganze wieder optimiert und etwas gemütlicher gestaltet“, erzählt Zeller. Die markanteste bauliche Entscheidung liegt aber beim musikalischen Herz des Raums: Das DJ-Pult steht wieder in der Mitte – genau dort, wo es bis 2018 ganze 18 Jahre lang fix untergebracht war. „Back to the roots könnte man sagen. Nein, so schaffen wir einerseits mehr Nähe zu den Gästen und andererseits haben viele Gespräche, aber auch der Trend gezeigt, dass der DJ in der Mitte eines Clubs gut ankommt“, so Zeller.