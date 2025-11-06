Beliebter Kultclub meldet sich nach Umbau zurück

Nach dem Instagram-Posting im Sommer und zwei Closing-Partys – die „Krone“ berichtete – kochte in Linz kurz die Gerüchteküche – folgt das Aus der Remembar? Spätestens jetzt ist ganz klar: Nein. Denn natürlich sperrt Marc Zeller am heutigen Donnerstag in der Passage wieder auf, zeitgleich mit dem Re-Start des Innenstadt-Einkaufszentrums.
Hinter verschlossenen Türen wurde zwar einiges umgebaut, aber nichts abgeschafft. Vor der Remembar ist das auffälligste Zeichen: Das Café ist weg. „Ja, das ist Geschichte. Es hatte sich ohne Tageslicht und der starken Konkurrenz auf der Landstraße eigentlich nie so richtig etabliert“, klärt Chef Marc Zeller auf. Stattdessen wurde vorne nun eine Weinbar mit regionalem Fokus geschaffen, eine Neuausrichtung, die neues Publikum anziehen soll und vor allem auf kulinarische Qualität und Atmosphäre setzt.
DJ-Pult wieder dort, wo es 18 Jahre lang war
„Im Club selbst wollten wir in erster Linie den Wohlfühlfaktor heben, haben das ganze wieder optimiert und etwas gemütlicher gestaltet“, erzählt Zeller. Die markanteste bauliche Entscheidung liegt aber beim musikalischen Herz des Raums: Das DJ-Pult steht wieder in der Mitte – genau dort, wo es bis 2018 ganze 18 Jahre lang fix untergebracht war. „Back to the roots könnte man sagen. Nein, so schaffen wir einerseits mehr Nähe zu den Gästen und andererseits haben viele Gespräche, aber auch der Trend gezeigt, dass der DJ in der Mitte eines Clubs gut ankommt“, so Zeller.
