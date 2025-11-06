Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer, alter DJ-Ort

Beliebter Kultclub meldet sich nach Umbau zurück

Oberösterreich
06.11.2025 13:00
Das DJ-Pult steht wieder dort, wo es bis 2018 18 Jahre zu finden war.
Das DJ-Pult steht wieder dort, wo es bis 2018 18 Jahre zu finden war.(Bild: Wenzel Markus)

Nach dem Instagram-Posting im Sommer und zwei Closing-Partys – die „Krone“ berichtete – kochte in Linz kurz die Gerüchteküche – folgt das Aus der Remembar? Spätestens jetzt ist ganz klar: Nein. Denn natürlich sperrt Marc Zeller am heutigen Donnerstag in der Passage wieder auf, zeitgleich mit dem Re-Start des Innenstadt-Einkaufszentrums. 

0 Kommentare

 Hinter verschlossenen Türen wurde zwar einiges umgebaut, aber nichts abgeschafft. Vor der Remembar ist das auffälligste Zeichen: Das Café ist weg. „Ja, das ist Geschichte. Es hatte sich ohne Tageslicht und der starken Konkurrenz auf der Landstraße eigentlich nie so richtig etabliert“, klärt Chef Marc Zeller auf. Stattdessen wurde vorne nun eine Weinbar mit regionalem Fokus geschaffen, eine Neuausrichtung, die neues Publikum anziehen soll und vor allem auf kulinarische Qualität und Atmosphäre setzt.

Der neue Sitzbereich, wo der DJ zuletzt seinen Platz hatte.
Der neue Sitzbereich, wo der DJ zuletzt seinen Platz hatte.(Bild: Wenzel Markus)
Betriebsleiter Nacht, Fabian Zeller, vorm neuen Selfie-Spot
Betriebsleiter Nacht, Fabian Zeller, vorm neuen Selfie-Spot(Bild: Wenzel Markus)
Die neue Weinbar ersetzt das bisherige Cafe´.
Die neue Weinbar ersetzt das bisherige Cafe´.(Bild: Wenzel Markus)

DJ-Pult wieder dort, wo es 18 Jahre lang war
„Im Club selbst wollten wir in erster Linie den Wohlfühlfaktor heben, haben das ganze wieder optimiert und etwas gemütlicher gestaltet“, erzählt Zeller. Die markanteste bauliche Entscheidung liegt aber beim musikalischen Herz des Raums: Das DJ-Pult steht wieder in der Mitte – genau dort, wo es bis 2018 ganze 18 Jahre lang fix untergebracht war. „Back to the roots könnte man sagen. Nein, so schaffen wir einerseits mehr Nähe zu den Gästen und andererseits haben viele Gespräche, aber auch der Trend gezeigt, dass der DJ in der Mitte eines Clubs gut ankommt“, so Zeller. 

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
130.011 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
113.185 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
106.883 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Oberösterreich
Ernährungsbewusst
Regionalität ist jungen Oberösterreichern wichtig
Neuer, alter DJ-Ort
Beliebter Kultclub meldet sich nach Umbau zurück
Sparkurs soll enden
„Die Realität in den Spitälern ist alarmierend“
Flammen in Gmunden
Nach Inferno am Dach ist Altstadtvilla unbewohnbar
Öffentliche Gelder
Herr Präsident, hat die Politik Ried aufgegeben?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf