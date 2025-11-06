Kein Arzttermin, weil er zwei Jahre gesund war

Keine Ressourcen für Patienten

Die „Krone“ hat bei dem Arzt nachgefragt, was denn der Grund für die Ablehnung sei. „Ich bin der einzige Hausarzt in der Umgebung und kann deshalb keine Patienten nehmen, die nur sporadisch kommen oder neu sind. Das ist alles mit der Gesundheitskasse und der Ärztekammer abgesprochen und genehmigt“, sagt er. Es sei ihm bewusst, dass das womöglich unangenehm sei, aber er sehe keine andere Möglichkeit für sich und sein Team. Besserung sei zudem keine in Sicht. „Eine zweite Stelle hier im Ort wurde schon achtmal ausgeschrieben, es hat sich noch nie jemand gemeldet“, so der Mediziner.