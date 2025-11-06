Mann stahl monatelang Pakete seiner Nachbarn

Der Albtraum jedes Paketempfängers: Das Packerl ist zugestellt, aber nirgendwo zu finden. In einem Haus im Bezirk Braunau war drei Monate lang ein 40-Jähriger als Paketdieb unterwegs. Weil er nicht nur Waren erbeutete und weiterverkaufte sowie wichtige Dokumente für sich behielt, wurde er am Donnerstag verurteilt.