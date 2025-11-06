Stelzer: „Die Wiener sollen‘s ruhig versuchen!“

Schett begeistert und überrascht von den Österreicherinnen

„Dass Österreichs Damen jetzt so gut dastehen, hab‘ ich ehrlicherweise nicht kommen gesehen und das freut mich wahnsinnig“, sagt Schett und ergänzt: „Julia Grabher hatte eine ähnliche Verletzung wie Dominic Thiem, hat sich von einer Position um Rang 600 in der Weltrangliste in kurzer Zeit wieder in die Top-100 gespielt. Sinja Kraus hat sich in eine tolle Richtung entwickelt, ist viel konstanter geworden in ihrer Spielweise. Und dass Lilli Tagger so schnell dem Umstieg vom Junioren- ins Frauentennis schafft, ist sensationell. Sie ist mit 17 so erwachsen, aber wir müssen auf sie aufpassen – und sie auf sich selbst. Aber sie hat ein super Umfeld, das weiß, in welche Richtung man sie lenken muss. Hoffentlich kommt sie nach Linz“, sagt Schett.