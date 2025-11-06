Vorteilswelt
Ernährungsbewusst

Regionalität ist jungen Oberösterreichern wichtig

Oberösterreich
06.11.2025 14:00
Sechs der 26 Absolventen mit BS3-Direktor Karl Kammerer.
Sechs der 26 Absolventen mit BS3-Direktor Karl Kammerer.

Immer wieder hört man, die Jugend ernähre sich nur von „Fastfood“ oder Süßigkeiten – dabei sehen junge Menschen das ganz anders: Eine Market-Studie befragte Oberösterreicher zwischen 16 und 27 Jahren zu ihren Essgewohnheiten. Diese zeigt, dass auch die Jugend gutes Essen wertschätzt. Ausbildung fördert das.

Laut der Market-Studie stuften sich stolze 82 Prozent selbst als ernährungsbewusst ein, 81 Prozent meinten, gesunder Ernährung größere Bedeutung beizumessen und 84 Prozent legten Wert auf Genuss beim Essen.

Fast zwei Drittel, nämlich 65 Prozent, waren bereit, für regionale Produkte zehn bis 20 Prozent mehr zu zahlen, und 78 Prozent sahen Gütesiegel wie das Genussland OÖ als Vertrauensgarant – deutlich mehr als bei den Altersgruppen 30 – 49 (67 Prozent) und 50+ (70 Prozent).

Die Jugend ist Hoffnungsträger. Regionalität, Nachhaltigkeit und bewusster Konsum sind für sie gelebte Werte.

Landesrätin Michaela Langer-Weninger

Regionalitätsbotschafter
Um diese Werte in die Gesellschaft und auch in die Märkte hinauszutragen, wurde die Ausbildung zum Genussland-Regionalitätsbotschafter eingeführt. Dafür begleiten Genussland OÖ, die Rewe-Gruppe und die Kaufmännische Berufsschule Wels Lehrlinge von Billa, Billa Plus, Rewe und ADEG über drei Berufsschuljahre hinweg.

Am Mittwoch wurden die ersten 26 Absolventen geehrt. „Mir war vorher nicht klar, wie viele Betriebe in Oberösterreich hochwertige Lebensmittel herstellen. Die schmecken nicht nur gut, sondern helfen auch der Umwelt“, lautete fast einhellig der Tenor. 

Constantin Handl
