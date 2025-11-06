Regionalität ist jungen Oberösterreichern wichtig

Immer wieder hört man, die Jugend ernähre sich nur von „Fastfood“ oder Süßigkeiten – dabei sehen junge Menschen das ganz anders: Eine Market-Studie befragte Oberösterreicher zwischen 16 und 27 Jahren zu ihren Essgewohnheiten. Diese zeigt, dass auch die Jugend gutes Essen wertschätzt. Ausbildung fördert das.