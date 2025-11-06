„Die Realität in den Spitälern ist alarmierend“

Land OÖ gefordert

Generell sieht die Gewerkschaft die Landesregierung gefordert. Das Kompetenzwirrwarr zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung dürfe nicht länger auf dem Rücken der Mitarbeitenden des Gesundheitssystems ausgetragen werden. Aktuell würde es bei den Bundesländern Unterschiede beim Gehalt oder den Urlaubsansprüchen geben. „Eine Diplomkraft verdient zum Beispiel in Oberösterreich im Monat durchschnittlich um 130 Euro weniger als in anderen Bundesländern“, so Deicker.