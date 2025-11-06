Galerie 422: Eislutscher trifft auf Endzeit!

Fotorealismus neu durchdacht

Gemalt mit analytischem Fotorealismus bekommen die Dinge einen Mega-Bedeutungsschub, der durch die Bildtitel aber gleich wieder infrage gestellt wird. Denn Barsuglia nennt das Punschtörtchen „Margerite“, die blühenden Geranie „Dezember“. Der Bruch zwischen Ding und Name, zwischen Signifikat und Signifikant ist zwar banal, aber er wirkt und lässt erahnen, dass die Wirklichkeit auch völlig anders sein kann.