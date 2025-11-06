Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blick nach Berlin

Galerie 422: Eislutscher trifft auf Endzeit!

Oberösterreich
06.11.2025 16:00
Berliner in Gmunden: Philip Grözinger in seiner gemalten Retro-Welt
Berliner in Gmunden: Philip Grözinger in seiner gemalten Retro-Welt(Bild: KARIN HACKL)

Die Galerie 422, eine Bastion der zeitgenössischen jüngeren Kunstszene in Oberösterreich, streift von Graz nach Berlin: Alfredo Barsuglia und Philip Grözinger entwerfen hier ihre Zukunftsvisionen, provozieren mit Leere und Retro-Interieurs. Wer Kunst als Spiegel der Zeit sucht, wird hier fündig.

Die Galerie 422 in Gmunden ist eine der wenigen freien Kunstbastionen, die sich hochkarätiger zeitgenössischer Kunst verschrieben haben.

Aktuell präsentiert man hier den Grazer Künstler Alfredo Barsuglia, immerhin Otto-Mauer-Preisträger 2019. Er liebt es kühl, bildet auf weißem Hintergrund, der räumliche Tiefe erahnen lässt, banale Dinge ab: Erdnüsse, Eislutscher, Blumen, Punschkrapferl oder Zitronen.

Fotorealismus neu durchdacht
Gemalt mit analytischem Fotorealismus bekommen die Dinge einen Mega-Bedeutungsschub, der durch die Bildtitel aber gleich wieder infrage gestellt wird. Denn Barsuglia nennt das Punschtörtchen „Margerite“, die blühenden Geranie „Dezember“. Der Bruch zwischen Ding und Name, zwischen Signifikat und Signifikant ist zwar banal, aber er wirkt und lässt erahnen, dass die Wirklichkeit auch völlig anders sein kann.

Der Grazer Alfredo Barsuglia: Seine Arbeiten wurden auch schon im Lentos Kunstmuseum in Linz ...
Der Grazer Alfredo Barsuglia: Seine Arbeiten wurden auch schon im Lentos Kunstmuseum in Linz gezeigt.(Bild: KARIN HACKL)

Der verkohlte offene Kamin
Die Werke werden Teil einer surrealen Welt, die sich in den Bildern und Wohnlandschaften von Philip Grözinger fortsetzen. Dieser ist ein Vertreter der Berliner Kunstszene und eher ein Berserker mit dem Pinsel: Er präsentiert sich mit kraftvollen Farbexplosionen, die wieder ein Teil eines Spiels mit der Wirklichkeit sind.

Gesellschaftliche Umbrüche
So malt er ein Stillleben mit Radio und Blumen für die Wand, das „echte“ Stillleben steht aber auch im Raum als (bemaltes) Retro-Interieur herum. Er malt einen Kamin mit Explosionsspuren, Hotdog-Objekte schauen zerknautscht aus. Grözinger greift mit seinen post-neo-expressiven Werken Fragen auf, die uns alle betreffen: Zukunftsängste, gesellschaftliche Umbrüche, die Rolle des Individuums in einer komplexen Welt.

Lesen Sie auch:
Die Oper „Gormenghast“: Inmitten eines labyrinthischen Schlosses entfaltet sich ein Machtspiel ...
Krone Plus Logo
Schauspielhaus Linz
Fantasy-Oper mit Gothic, Punk und barocker Hingabe
02.11.2025
Kunstuni Linz
Kunst zum Kuscheln und zum „Mitgatschen“
04.11.2025
AR-Walk in Linz
Smartphone, Tablet: Auf den Spuren starker Frauen
04.11.2025

Wer Kunst als Spiegel der Zeit sucht, wird in der Galerie 422 fündig, besonders in der Ausstellung „Was wir schon immer wollten“ (bis 22. November) von Barsuglia und Grözinger, in der sich ein Hauch Apokalypse mit Märchen und Science-Fiction durchmischt. Erfrischender Blick nach Berlin!

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
131.171 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
118.060 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
116.195 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Oberösterreich
Blick nach Berlin
Galerie 422: Eislutscher trifft auf Endzeit!
Glaube enorm wichtig
Gott ist auch bei der WM der Fels in der Brandung
Was ist los in OÖ?
Von Brauchtümern über Brettspiele bis zur Baumesse
Ernährungsbewusst
Regionalität ist jungen Oberösterreichern wichtig
Neuer, alter DJ-Ort
Beliebter Kultclub meldet sich nach Umbau zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf