Für Luxus-Parkplatz in Unken musste Wald sterben

„Eine große Investition, die das Saalachtal noch attraktiver machen wird“, so hatte Landeshauptmann Wilfried Haslauer das Projekt „Fort Kniepass“ im Oktober beim Baustart beschrieben. Hinter dem Namen, der aus einem Western entsprungen sein könnte, steckt die Sanierung der Wehranlage am Kniepass in Unken. Die Wiederbelebung, die schon 2021 beginnen hätte sollen, lässt sich das Land einiges kosten.