Bullen starten bei Aufsteiger in die neue Saison

Salzburg beginnt tags darauf am Samstag, 2. August, um 19.30 Uhr bei Aufsteiger Ried. Die Innviertler haben sich in der zweiten Liga in einem packenden Duell mit der Admira am Ende den Meistertitel geholt – auch dank eines 1:0-Erfolgs von Liefering gegen die Südstädter. In der zweiten Runde kommt der GAK in die Red Bull Arena. Anstoß ist da ebenfalls am Samstag um 19.30 Uhr.