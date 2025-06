22-Jährige kollabierte wegen Klimagerät und Therme

Dramatischer Einsatz für Berufsrettung und Berufsfeuerwehr am Donnerstagabend in Wien-Döbling: Wegen der verhängnisvollen Kombi aus Therme und Klimagerät breitete sich in einer Wohnung Kohlenmonoxid aus. Eine Frau sackte bewusstlos zusammen, ihre Mitbewohner retteten sie ins Freie.