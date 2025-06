Ochsenknecht muss noch länger in Haft bleiben

Jimi Blue Ochsenknecht kann in den nächsten Tagen eher nicht mit einer Entlassung aus dem Gefängnis in Hamburg rechnen. „Dass der Verfolgte die Haftanstalt am Wochenende verlassen wird, halten wir im Prinzip für ausgeschlossen“, sagte Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens der dpa in Hamburg. Das Auslieferungsverfahren nehme jetzt seinen normalen Lauf.