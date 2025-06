Bub von Auto erfasst – lebensgefährlich verletzt!

Bim-Fahrer konnte Zusammenstoß nicht verhindern

Bereits am Nachmittag kam es zu einem weiteren dramatischen Verkehrsunfall in Favoriten am Arthaberplatz: Gegen 16.30 Uhr trat ein 44-jähriger Mann zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn – direkt vor eine herannahende Straßenbahn! Trotz Notbremsung konnte der Fahrer der Bim den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.