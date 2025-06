18-jähriger Fußballer stirbt – bei Kreuzband-OP!

Was für eine Tragödie, was für ein Drama: Was eine Routine-Operation hätte sein sollen, ein relativ simpler Eingriff nach einer Meniskus- und Kreuzbandverletzung, hat für den argentinischen Fußballer Camilo Nuin mit dem Tod geendet! Der Mittelfeld-Spieler von CA San Telmo war gerade einmal 18 Jahre alt …