„Meine Frau hat gesagt: ,Fußball ist verrückt!‘“

Am letzten Samstag hatte Gerald Scheiblehner im Italien-Kurzurlaub den Anruf von Grasshopper Club Zürich erhalten, am Montag beim FC Blau-Weiß Linz seinen Vertrag gekündigt. Ehe der 48-Jährige nun am Samstag als Fußball-Trainer in der Schweiz loslegt, sprach die „Krone“ mit dem Neo-Legionär . . .