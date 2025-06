Welser machen jetzt sogar Seilbahnen leiser

Ungehindert drückt das Familienunternehmen aus Wels in Sachen Innovationen aufs Tempo. Bei den Faserseilen wird an Innovationen getüftelt, um etwa bei Sicherheitssystemen, die in Windkraftanlagen vorgehalten werden, noch mehr Platz zu schaffen, um für den Fall der Fälle mehr Menschen in Sicherheit bringen zu können.