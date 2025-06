Überraschungsmann zeigt in Spielberg groß auf

In seiner ersten Ausfahrt in einem Formel-1-Boliden hat Alex Dunne direkt groß aufgezeigt. Der Ire, der am Freitag im ersten Training anstelle von Lando Norris an den Start gegangen war, beendete die Session als Vierter. Anschließend schwärmte der 19-Jährige vom „besten Tag“ seines Lebens.