Kate führt Geheimgespräche mit Anna Wintour!

Außerdem enthüllte sie, wie schwer es war, ihren sehr jungen Kindern Prinz Georg, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis die Situation zu erklären, warum es der Mama so schlecht geht. Ihr Fels in der Brandung war die ganze Zeit Prinz William, der ihr beistand, für sie und die Kinder sorgte. Und das in einer Zeit, in der er auch in den Mittelpunkt der Monarchie rückte, weil auch sein Vater, König Charles, an Krebs erkrankt ist.