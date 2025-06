Das Volkstheater runter vom Sockel der Hochkultur

Sie sind in Wien auch immer wieder durch Ihr aktives politisches Engagement aufgefallen.

Unsere Arbeit hier, Theater und Journalismus zusammenzudenken, ist natürlich ein Reflex zu sagen: Wie machen wir Theater in Zeiten von Fake News, wo die größten Schauspielerinnen und Schauspieler oftmals die Populistinnen und Populisten in autokratischen Regimen sind und wo Geschichten erzählt werden, die sich keine Autorin und kein Autor ausdenken kann. Dem Journalismus und den Fakten eine Bühne zu geben, das war das, was in den letzten fünf Jahren hier öfters passiert ist und was sicher in Köln fortgesetzt wird. Das Theater als Agora, als Ort der ideologiefreien Auseinandersetzung mit der Gegenwart für die gesamte Gesellschaft. Als Ort der Demokratiebildung und der Aufklärung über die Vorgänge der Gegenwart. Das wird in Zeiten des Populismus notwendiger und notwendiger.