Sopranistin Beate Ritter mit 41 Jahren gestorben

Noch im Jänner im Musiktheater an der Wien zu sehen

Zuletzt war sie in Wien etwa als Irene in der Strauss-Operette „Das Spitzentuch der Königin“ zu sehen, mit der im Jänner das frisch renovierte Musiktheater an der Wien wiedereröffnet wurde. Die leichtere Muse als das Operngenre stand auch am Anfang von Beate Ritters Laufbahn, entschied sich die spätere Koloratursopranistin doch zunächst, eine Musicalausbildung an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien zu absolvieren. Diesem Schritt schloss sich das Studium des klassischen Sologesangs an der Konservatorium Wien Privatuniversität an, bevor Ritter ihre eigentliche Karriere startete.