Die magische Anziehungskraft der hohen Töne

Von Bach über Schubert bis zu Michael Jackson

Auch jenseits der Bühne ist Mühlbacher kreativ, hat ein Ensemble gegründet und leitet ein Barock-Festival. In eine Schublade stecken lassen will er sich aber nicht lassen, experimentiert mit Stilen und Genres – von Schubert bis Michael Jackson: „Counter wie Philippe Jaroussky haben das Repertoire revolutioniert in den vergangenen Jahren, das Image weggebracht vom reinen Bachsänger, der wie ein Instrument klingt. Diese Stimmen haben eine besondere Spannung, schon allein körperlich. Es reizt mich sehr, das für alle möglichen Kunstformen einzusetzen!“