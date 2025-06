Barocke Kirchenmusik mit afrikanischen Rhythmen

Der aus Ghana stammende Regisseur Gorges Ocloo hat mit „The Grief of Red Granny“ einen bemerkenswerten Theaterabend geschmiedet, der aktuell im Odeon zu sehen ist. Musikalisch im Zentrum steht Giovanni Battista Pergolesis „Stabat Mater“, adaptiert für drei Singstimmen, E-Gitarre, Cello und Schlagzeug und immer wieder durchzogen von afrikanischen Rhythmen. Das Erstaunliche dabei: Ocloo gelingt es, die seelenvollen Reibflächen dieses Werkes und seine emotionalen Tiefenschichten so geschickt herauszuarbeiten, dass die intensive Grundstimmung sich auch in neuem Gewand vermittelt.