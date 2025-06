Binsenweisheiten | Neuer Landesvater

Neuer Landesvater. Und so treten die Blauen in mehreren Landesregierungen den Beweis an, dass sie regieren können, zumindest in Koalitionen mit der ÖVP als Juniorpartner wie in Ober- und Niederösterreich und Salzburg. In der Steiermark seit einem halben Jahr sogar als Landeshauptmannpartei. Zu diesem kleinen Jubiläum ließ die „Krone“ über das Institut IFDD die Stimmung der Steirer erfragen. Und siehe da: Die FPÖ liegt aktuell mit 38 Prozent in den lichtesten jemals erreichten Höhen. Noch lichter sind die Höhen, die FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek in dieser „Krone“-Umfrage persönlich erreicht. In einer – freilich fiktiven – Landeshauptmann-Direktwahl käme er sogar auf noch mehr als 40 Prozent. Meinungsforscher Christoph Haselmayer glaubt, dass Kunasek, wenn er „keine großen Fehler macht und die Probleme der Steirer löst“ sogar das Potenzial hätte, sich als neuer Landesvater zu etablieren. Tja, so mündet all das in eine weitere Binsenweisheit: Letztlich kommt es den Wählern weniger auf die Partei als auf die Person an.