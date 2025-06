Ab Mittwoch wieder Eurofighter in Klagenfurt

Schon heute, am Dienstag, gegen Mittag langen die Flugzeuge in Klagenfurt am Flughafen. Starten werden sie lediglich für „Priorität Alpha“-Einsätze; diese sind gegeben, wenn beispielsweise ein Flugzeug im österreichischen Luftraum für die Flugsicherung nicht per Funk zu erreichen ist oder wenn Militärflugzeuge anderer Staaten ohne entsprechende Überfluggenehmigung den österreichischen Luftraum queren.