Flughafen Klagenfurt: Bereit für drei Eurofighter

Die angespannte Personalsituation am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg verschafft dem Klagenfurter Flughafen eine besondere Ehre: Drei Eurofighter werden ab Freitag fünf Tage lang am Airport stationiert (wir berichteten). Die Verlegung der Kampfjets soll für die Piloten auch einen Übungscharakter haben.