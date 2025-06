Italo-Schlagerstar: „War in Kärntnerin verliebt“

„Der See ist ein magischer Ort, der perfekt zu meinen neuen Liedern passt. Ein Ort, an dem man positive Energien und Liebe spürt. Ich bin überglücklich, an der Starnacht teilzunehmen und kann es kaum erwarten, nach Kärnten zurückzukehren.“ Dass er so lange nichts Neues von sich hören hat lassen, spricht eigentlich nur für ihn als ehrlichen Musiker!