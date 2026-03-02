GigaFit eröffnet – gratis Probetraining sichern

Klagenfurt bekommt Zuwachs – und zwar durch ein Fitnessstudio der neuen Generation. Mit GigaFit eröffnet in der Kärntner Landeshauptstadt ein Fitnessstudio, das neue Maßstäbe setzen will. Modernste Geräte, ein eigener HYROX-Trainingsbereich und ein durchdachtes Premium-Wellness-Angebot versprechen ein Trainingserlebnis, das weit über das klassische „Pumpen im Studio“ hinausgeht.