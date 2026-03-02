Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

GigaFit eröffnet – gratis Probetraining sichern

Kärnten
02.03.2026 00:01
Werbung
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Klagenfurt bekommt Zuwachs – und zwar durch ein Fitnessstudio der neuen Generation. Mit GigaFit eröffnet in der Kärntner Landeshauptstadt ein Fitnessstudio, das neue Maßstäbe setzen will. Modernste Geräte, ein eigener HYROX-Trainingsbereich und ein durchdachtes Premium-Wellness-Angebot versprechen ein Trainingserlebnis, das weit über das klassische „Pumpen im Studio“ hinausgeht.

Interessierte können sich jetzt selbst ein Bild machen: Ein kostenloses Probetraining lädt dazu ein, das neue Konzept unverbindlich kennenzulernen.

Modernste Technik trifft Motivation
Auf großzügiger Fläche vereint GigaFit Krafttraining, Functional Fitness, Ausdauertraining und Regeneration unter einem Dach. Herzstück der Anlage ist der hochwertige Gerätepark des italienischen Premium-Herstellers Panatta. Die modernen Maschinen stehen für biomechanische Präzision, Komfort und Trainingsqualität auf höchstem Niveau.

Ein besonderes Highlight ist der eigene HYROX-Trainingsbereich. Die international boomende Fitness-Disziplin kombiniert funktionelles Krafttraining mit intensiven Ausdauerelementen – geeignet für Einsteiger ebenso wie für ambitionierte Athleten, die sich neuen Herausforderungen stellen wollen.

Fitness neu gedacht – für jedes Level
Doch GigaFit richtet sich nicht nur an Leistungssportler. Im Mittelpunkt steht das individuelle Training, abgestimmt auf persönliche Ziele und Bedürfnisse. Egal, ob Trainingsanfänger, gesundheitsbewusste Wiedereinsteiger oder ambitionierte Sportler – hier findet jeder seinen Platz.

(Bild: HVA MEDIA)

Moderne Klimatisierung, großzügige Trainingsflächen und eine motivierende Atmosphäre schaffen ideale Bedingungen. Ergänzt wird das Angebot durch Infrarot-Regeneration, Solarium, professionelle Körperanalyse sowie persönliche Betreuung. Das Ziel: Training und Erholung in Einklang bringen.

Qualität und Atmosphäre im Fokus
Schon vor der offiziellen Eröffnung sorgte das ganzheitliche Konzept für großes Interesse. Das Gründerteam Rafael Jernej und Manuel Schmiedt setzt bewusst auf Qualität statt Masse.

Zitat Icon

„Unser Ziel war es, einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen wohlfühlen und ihre Fitnessziele wirklich erreichen können“,

betonen die beiden.

(Bild: HVA MEDIA)

Und weiter: „Qualität, Motivation und Atmosphäre stehen bei uns an erster Stelle.“

Jetzt gratis testen
Wer neugierig geworden ist, kann sich selbst überzeugen: GigaFit lädt zum kostenlosen Probetraining ein. Eine Gelegenheit, die modernste Fitnesswelt Kärntens kennenzulernen – und vielleicht den ersten Schritt in Richtung persönliches Fitnessziel zu setzen. Doch die Nachfrage ist bereits hoch – daher empfiehlt sich eine frühzeitige Terminbuchung. HIER gleich einen Termin für ein kostenloses Probetraining vereinbaren.

Klagenfurt ist um eine sportliche Attraktion reicher – und Fitnessfans dürfen sich auf ein Studio freuen, das Training auf ein ganz neues Level hebt.

GigaFit Klagenfurt

Adresse:
Völkermarkter Straße 145
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon: +43 676 610 10 30
E-Mail: info@gigafit.at
Website: https://gigafit.at/

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
02.03.2026 00:01
Loading
Kärnten

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
415.336 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
370.118 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
111.137 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5272 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3830 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
820 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Mehr Kärnten
WERBUNG
GigaFit eröffnet – gratis Probetraining sichern
Krone Plus Logo
ARTgerecht
50 Jahre Bachmann-Preis: Blut, Tränen und Triumphe
Der KAC ist Zweiter
Nach VSV-Pleite: Pre-Playoff-Duelle stehen fest
Joker sticht beim WAC
Rot und zwei Elfer! Kiteishvili rettet Sturm Remis
Sechs Monate „on fire“
Der harte Weg zum Berufsfeuerwehrmann
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf