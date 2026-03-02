GigaFit eröffnet – gratis Probetraining sichern

Klagenfurt bekommt Zuwachs – und zwar durch ein Fitnessstudio der neuen Generation. Mit GigaFit eröffnet in der Kärntner Landeshauptstadt ein Fitnessstudio, das neue Maßstäbe setzen will. Modernste Geräte, ein eigener HYROX-Trainingsbereich und ein durchdachtes Premium-Wellness-Angebot versprechen ein Trainingserlebnis, das weit über das klassische „Pumpen im Studio“ hinausgeht.
Interessierte können sich jetzt selbst ein Bild machen: Ein kostenloses Probetraining lädt dazu ein, das neue Konzept unverbindlich kennenzulernen.
Modernste Technik trifft Motivation
Auf großzügiger Fläche vereint GigaFit Krafttraining, Functional Fitness, Ausdauertraining und Regeneration unter einem Dach. Herzstück der Anlage ist der hochwertige Gerätepark des italienischen Premium-Herstellers Panatta. Die modernen Maschinen stehen für biomechanische Präzision, Komfort und Trainingsqualität auf höchstem Niveau.
Ein besonderes Highlight ist der eigene HYROX-Trainingsbereich. Die international boomende Fitness-Disziplin kombiniert funktionelles Krafttraining mit intensiven Ausdauerelementen – geeignet für Einsteiger ebenso wie für ambitionierte Athleten, die sich neuen Herausforderungen stellen wollen.
Fitness neu gedacht – für jedes Level
Doch GigaFit richtet sich nicht nur an Leistungssportler. Im Mittelpunkt steht das individuelle Training, abgestimmt auf persönliche Ziele und Bedürfnisse. Egal, ob Trainingsanfänger, gesundheitsbewusste Wiedereinsteiger oder ambitionierte Sportler – hier findet jeder seinen Platz.
Moderne Klimatisierung, großzügige Trainingsflächen und eine motivierende Atmosphäre schaffen ideale Bedingungen. Ergänzt wird das Angebot durch Infrarot-Regeneration, Solarium, professionelle Körperanalyse sowie persönliche Betreuung. Das Ziel: Training und Erholung in Einklang bringen.
Qualität und Atmosphäre im Fokus
Schon vor der offiziellen Eröffnung sorgte das ganzheitliche Konzept für großes Interesse. Das Gründerteam Rafael Jernej und Manuel Schmiedt setzt bewusst auf Qualität statt Masse.
„Unser Ziel war es, einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen wohlfühlen und ihre Fitnessziele wirklich erreichen können“,
betonen die beiden.
Und weiter: „Qualität, Motivation und Atmosphäre stehen bei uns an erster Stelle.“
Jetzt gratis testen
Wer neugierig geworden ist, kann sich selbst überzeugen: GigaFit lädt zum kostenlosen Probetraining ein. Eine Gelegenheit, die modernste Fitnesswelt Kärntens kennenzulernen – und vielleicht den ersten Schritt in Richtung persönliches Fitnessziel zu setzen. Doch die Nachfrage ist bereits hoch – daher empfiehlt sich eine frühzeitige Terminbuchung. HIER gleich einen Termin für ein kostenloses Probetraining vereinbaren.
Klagenfurt ist um eine sportliche Attraktion reicher – und Fitnessfans dürfen sich auf ein Studio freuen, das Training auf ein ganz neues Level hebt.
Adresse:
Völkermarkter Straße 145
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: +43 676 610 10 30
E-Mail: info@gigafit.at
Website: https://gigafit.at/