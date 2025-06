Ärztefamilie schoss kurz vor Start noch ein Selfie

Vater Pratik Joshi lebte bereits seit sechs Jahren in London. Seine Frau Komi Vyas hatte nur zwei Tage vor dem Abflug ihren Job als Ärztin in einem Spital in Udaipur gekündigt. „Ihre Kinder – die fünfjährigen Zwillingsbuben Nakul und Pradyut sowie die achtjährige Tochter Miraya – freuten sich auf das neue Leben im Ausland“, schrieb die indische „Economic Times“.