Venezianer protestieren gegen Jeff Bezos‘ Hochzeit

In Venedig protestieren Einwohnerinnen und Einwohner gegen die geplante Luxushochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos. „Venedig ist nicht zu verkaufen“, sagte die Gruppe No Space for Bezos (Kein Platz für Bezos, Anm.). Venedig werde zum Spielplatz für Superreiche, während sich Einheimische das Leben kaum noch leisten könnten.