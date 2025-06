Experten rätseln: Warum stürzte Dreamliner ab?

Bei dem Unglück, das 241 Menschen an Bord das Leben kostete (ein Fluggast überlebte), starben auch mindestens acht Menschen, die sich am Boden befanden. Vier von ihnen seien Medizinstudenten gewesen, die in einem der Gebäude lebten, auf das das Flugzeug abgestürzt sei, berichtete der Sender BBC. Die anderen seien Verwandte anderer Studenten gewesen, die in dem Wohnheim gelebt hatten.