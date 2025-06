Mann überlebt Absturz: Auf diesem Sitzplatz saß er

Vishwash Kumar Ramesh wollte am Donnerstag nach einem Familienbesuch wieder nach Hause fliegen. Sein Bruder saß ebenfalls in dem Unglücksflugzeug, allerdings in einer anderen Reihe. Die Zeitung „Hindustan Times“ besuchte den einzigen Überlebenden des Flugzeugabsturzes im Krankenhaus. „Dreißig Sekunden nach dem Start gab es ein lautes Geräusch, und dann stürzte das Flugzeug ab. Es ging alles so schnell“, wird Ramesh zitiert.