Hausarzt nach Prozess in seiner Praxis getötet

Früher im Visier von Polizei und Justiz

Wolfgang C. ist in Deutschland zudem für seinen Einsatz für eine liberalere Drogenpolitik bekannt. Er behandelte mehrere Jahrzehnte Suchtkranke in seiner Praxis. Auf seiner Webseite berichtete der umstrittene Arzt, dass er bereits in den 1990er-Jahren Drogenpatientinnen und Drogenpatienten legal Tabletten in seiner Praxis verabreichte. Er sei deshalb in das Visier von Polizei und Justiz geraten, sagte er. Die Therapien seien aber erfolgreich gewesen, die Kranken dem Schwarzmarkt und der Drogenmafia entzogen worden.