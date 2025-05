Trump: „Habe Netanyahu wegen dem Iran gewarnt“

Angespanntes Telefonat

Mindestens ein Telefonat zwischen Trump und Netanyahu soll in den vergangenen Tagen angespannt gewesen sein. Der US-Präsident war in seiner ersten Amtszeit 2018 einseitig aus dem Wiener Atompakt ausgestiegen, der Irans Nuklearprogramm einschränken und im Gegenzug Sanktionen aufheben sollte. Danach hielt sich die iranische Regierung nicht mehr an die Auflagen.