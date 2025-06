Warum die Inflation bei uns weiter zu hoch ist

Hohe Lohnabschlüsse: Stark getrieben wird das durch die besonders hohen KV-Erhöhungen der letzten Jahre. Da rächt sich die starke Inflationsrate doppelt, denn so wurde „zwar die Kaufkraft erhalten, doch es ist eine Spirale in Gang gekommen“. Löhne trieben die Kosten und dadurch nochmals die Preise. Die nächsten Abschlüsse müssten daher eigentlich unter der Inflation bleiben – unrealistisch, so Baumgartner. Zudem sind bei uns besonders viele Tarife indexgebunden (Versicherung, Bankgebühr, Handy etc.). Und sogar der Staat selbst hat viele Gebühren (Rezepte, Dokumente, Müll, Wasser) stark angehoben.