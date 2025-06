So vermeidet man eine Feststellungsprüfung

Was passiert, wenn im Jahreszeugnis ein „Nicht beurteilt“ droht? Das ist vor allem für die Jahresbeurteilung bedeutsam und führt oft am Schuljahresende zu Konflikten. Ursache für ein „Nicht beurteilt“ ist meistens ein längeres, gerechtfertigtes (Krankheit, etc.) oder ungerechtfertigtes Fernbleiben vom Unterricht. Folglich kann die Lehrperson eine sichere Leistungsbeurteilung für die ganze Schulstufe nicht treffen.