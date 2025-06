Akku-Explosion macht 27 Bewohner obdachlos

Kleine Ursache, große Wirkung: Beim Aufladen explodierte am Freitagnachmittag im Dr. Karl-Renner-Hof in Linz auf einer Loggia im ersten Obergeschoß ein E-Bike-Akku. Ruß und Rauchgase machten mehrere Wohnungen unbenutzbar. 27 Bewohner wurden vorübergehend in einem nahen Hotel untergebracht. Die GWG versucht nun für sie Ersatzwohnungen zu finden.