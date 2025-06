Dominic Thiem: „Es wird bald Neuigkeiten geben“

Er legte sich unter den Baum in ein schattiges Plätzchen, machte es sich gemütlich. Hund Elon brachte rein gar nichts aus der Ruhe – während sein Herrchen für Staunen sorgte, die Fans auf der randvollen Tennisanlage in Alt Erlaa verzückte. 235 Tage nach seinem Karriereende kehrte Dominic Thiem gestern zurück auf den Tennisplatz – nicht in einem der größten Stadien dieser Welt, sondern in der Erlaar Straße 56A, im fein herausgeputzten Better Tennis Center.