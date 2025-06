Dauphiné-Rundfahrt: Pogacar düpiert die Konkurrenz

Der dreifache Tour-de-France-Sieger bot auf der Königsetappe mit fast 5.000 Höhenmetern am 16 km langen Schlussanstieg eine Demonstration der Stärke. Zwölf Kilometer vor dem Ziel setzte Pogacar eine Attacke, der niemand folgen konnte. Nur Vingegaard hielt den Rückstand in Grenzen, am Ende gab es das gleiche Etappenpodium wie am Vortag bzw. wie im Gesamtklassement.