Brite auf linker Spur: Motorradfahrer kollidierten

Zu dem Unfall kam es am Samstag gegen 9.45 Uhr. Die Polizei berichtet von einem 70-jährigen Briten, der auf der B165 in Richtung Gerlospass fuhr. Vor der Landesgrenze zu Salzburg wendete der Mann sein Motorrad und fuhr zurück in Richtung Gerlos. Wie Erhebungen der Polizei ergaben, dürfte der Brite dabei irrtümlicherweise den linken Fahrstreifen verwendet haben.