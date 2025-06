Halle: Sebastian Ofner fehlt noch ein Sieg

Beim WTA-500-Turnier in London greift die 37-jährige Deutsche Tatjana Maria überraschend nach dem Titel, nachdem sie die Australian-Open-Gewinnerin Madison Keys in zwei Sätzen besiegte. Im Endspiel trifft Maria auf Amanda Anisimova (USA/8). In Den Bosch steht die Belgierin Elise Mertens nach der Abwehr von elf Matchbällen gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa im Finale.