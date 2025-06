Österreich, Land der Pools: Alarm um Befüllverbote

Gemeinde am Limit

Auch im oberösterreichischen Schiedlberg herrschte heuer bereits Alarmstimmung! Die Gemeinde mit rund 1300 Einwohnern war plötzlich an ihre Grenzen gestoßen – nur weil viele gleichzeitig dasselbe wollten: den Pool befüllen. Die Zahlen sprechen für sich. Allein in der Steiermark gibt es schätzungsweise 50.000 private Abkühlungsstätten – Tendenz steigend. Jedes einzelne dieser Becken kann das örtliche Versorgungsnetz an den Rand des Zusammenbruchs bringen, wenn es ohne Abstimmung und Koordination befüllt wird.