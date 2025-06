Ab in den Süden! So urlauben steirische Kicker

Viel Urlaub hat man als Profikicker – wenn man etwa auch Nationalteamspieler ist – ja nicht in einem Jahr. Wenn, dann lassen es sich die Bundesliga-Stars meist dann aber so richtig gutgehen. Die Spieler von Bundesliga-Meister Sturm etwa laden derzeit ihre Batterien auf. Da der Titelverteidiger noch bis 20. Juni, wenn in Graz-Messendorf die ersten medizinischen Untersuchungen und Leistungstests folgen, auf der faulen Haut liegen kann, genießen die Mannen von Trainer Jürgen Säumel also noch ihre letzte Woche in „Freiheit“, bevor es wieder ans Schwitzen geht.