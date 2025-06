Beim Debüt läuft Jung-Papa gleich Rückstand nach

Beschleunigung ist das A und O beim Diskuswerfen. Für Lukas Weißhaidinger ist sie aktuell wichtiger denn je. Denn der Oberösterreicher muss in Rekordzeit von 0 auf 100 kommen. Neben der WM ist das Diamond-League-Finale in Zürich in diesem Jahr heuer der zweite große Saisonhöhepunkt. Doch für das qualifizieren sich nur die besten sechs Werfer der Saison. Weißhaidinger weist allerdings schon einen Rückstand auf, da er die erste Station in Rabat verständlicherweise wegen der Geburt seiner Tochter Lola ausließ.