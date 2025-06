Urlaubsfrust um gestohlene Räder und keine Hilfe

Antonia und Fabian S. aus Sipbachzell wollten mit ihrem zweijährigen Sohn eine entspannte Woche in Jesolo an der italienischen Adria verbringen. Doch schon nach der ersten Nacht im edlen Falkensteiner-Hotel war es vorbei mit der Erholung. „Wir sind am Dienstag angekommen, haben unser Auto mit zwei Fahrrädern direkt gegenüber der Hotel-Lobby abgestellt. Wie wir am nächsten Tag rausgegangen sind, haben wir bemerkt, dass unsere beiden Räder gestohlen worden sind“, erzählt Antonia.