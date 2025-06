Amoklauf überschattet Kärntner Landtagssitzung

Comeback in neuer Funktion

In ihrer neuen Funktion als EU-Abgeordnete feierte die Ex-Landtagsmandatarin der Freiheitlichen Elisabeth Dieringer-Granza (51) ihr Comeback im Landtagssaal: „Danke für die Unterstützung bei der EU-Wahl. Durch eure Stimmen kann ich in der EU Kärnten als einzige vertreten“, so die 51-Jährige, die in ihrer Rede eine ehrliche Analyse der EU durchführen wollte: „Es gibt ernsthafte Herausforderungen, die die nationale Souveränität und unsere verfassungsrechtlichen Prinzipien betreffen.“ Die Kärntnerin sparte anschließend nicht mit Kritik an dem Europäischen Green Deal, der Aufrüstung Europas und der Bürokratie.