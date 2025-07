Klagenfurter Studenten dürfen bald leistbar wohnen

Gleich an mehreren Standorten wird gebaut

Dafür gibt es viele Projekte. Im ehemaligen Finanzamt in der Kempfstraße und einem neuen Studentenwohnheim am Nautilusweg sollen die Wohnungen schon 2026 beziehbar sein. In der Mozartstraße wird ein Neubau für 55 Wohnungen errichtet, 142 Quartiere gibt es dort bereits. Auch in der Funderstraße, dem Kapuzinerheim und in Viktring wird gebaut. Am Moorweg in Viktring sind 14 Reihenhäuser mit 29 Wohnungen geplant. Beim Kapuzinerkloster wird ein Neubau mit 85 Wohnungen entstehen. 20 Studierende ziehen im Sommer ein, insgesamt sollen 129 Leute im Areal um die Kapuzinerkirche leben.