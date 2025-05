Aus für Lieferkettengesetz „kann nur Anfang sein“

Tausende Unternehmen überprüfen

Flughafen-Chef Günther Ofner nennt ein Beispiel: „Wir haben am Airport Anlagen mit über 100 Bauteilen. Wenn die Anlage steht und wir ein Ersatzteil brauchen, dauert das Wochen, bis wir die Lieferkette nachvollzogen haben.“ Porr-Chef Karl Heinz Strauss kennt das Lieferkettengesetz vom deutschen Markt, wo es ein solches gibt: „Wir mussten alleine in Deutschland deswegen über 10.000 Unternehmen überprüfen. Und der Mitbewerber muss dasselbe machen!“ Auch Ortner stellt für Kunden Systeme aus hunderten Elementen zusammen. „Anstatt immer neue Pflichten zu schaffen, sollte die EU gezielt in den Aufbau von Kontrolle vor Ort investieren. Es will ja auch niemand, dass der Kakao am Frühstickstich von Kinderhänden gepflückt wird.“