„Sterben in Schönheit“: Lieferkettengesetz vor Aus

Den Vorstoß unterstützt ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. „Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut gemacht. Das trifft auch auf die Lieferkettenrichtlinie zu.“ Er kritisiert, dass die „Ausgestaltung des Lieferkettengesetzes nicht praktikabel sei“ und „wirtschaftliches Wachstum verhindere“. Hattmannsdorfer appelliert an Brüssel: „Wenn wir so weitermachen, sterben wir in Schönheit.“