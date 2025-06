Wo sind unsere Kinder überhaupt noch sicher?

In was für einer Zeit leben wir?

Schon Mitte Mai ließ eine Meldung aus Aschaffenburg, wonach ein Flüchtling eine Kindergartengruppe mit einem Messer angriff und dabei einen zweijährigen Buben tötete, einem jeden das Blut in den Adern gefrieren. In was für einer Zeit leben wir, wenn spazierende Kleinkinder zur potenziellen Zielscheibe von kranken Menschen werden können?